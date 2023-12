OMV will sich vom 50 Prozent-Anteil an der SapuraOMV trennen und hat Verhandlungen mit interessierten Bietern über die kommerziellen Bedingungen und die vertragliche Dokumentation zum potentiellen Verkauf aufgenommen. Es wird mit einer Gesamtgegenleistung im hohen drei-stelligen Millionen (USD) Bereich gerechnet, wie die OMV mitteilt Weiters habe man beschlossen, den laufenden Verkaufsprozess für 100% der Anteile an der OMV New Zealand Limited separat fortzusetzen, weil das Interesse an einer kombinierten Transaktion begrenzt gewesen sei, wie es heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...