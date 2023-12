BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Bundesregierung davor gewarnt, wegen der Haushaltsprobleme bei den Klimainvestitionen zu sparen. Wer beim Klimaschutz kürze, nur um keine neuen Schulden aufzunehmen, der habe nicht wirklich verstanden, in welcher Welt man lebe, sagte Neubauer in einem RTL-Interview. Die Bundesrepublik verschulde sich ohnehin: an den Lebensgrundlagen, an den jungen Generation, an den Menschen im globalen Süden, an der Zukunft. "Diese Verschuldung findet jeden Tag statt", betonte die Aktivistin von Fridays for Future.

Neubauer warf der Ampel-Koalition vor, sie belüge sich selbst, wenn sie meine, sie habe eine Arbeitsgrundlage. Sie sprach von einem "Märchenhaus aus einer scheinbaren Einigkeit", die gar nicht da sei, wenn es hart auf hart komme. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sei gut beraten zu überlegen, wofür man Politik mache. Hier brauche es "auch mal eine Ansage", mahnte Neubauer in dem Interviews, das in der Sendung "RTL Nachtjournal Spezial" (0.25 Uhr) gesendet wird./shy/DP/ngu