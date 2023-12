DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: OMV nimmt Verhandlungen mit Bietern für möglichen SapuraOMV Verkauf auf; setzt OMV NZL Verkaufsprozess separat fort

Wien (pta/04.12.2023/20:15) - Der Vorstand der OMV hat heute beschlossen - im Rahmen des laufenden von OMV durchgeführten kompetitiven Bieterprozesses - Verhandlungen mit interessierten Bietern über die kommerziellen Bedingungen und die vertragliche Dokumentation zum potentiellen Verkauf des 50%-Anteils an der SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd. ("SapuraOMV") aufzunehmen. Im Falle eines Verkaufs rechnet die OMV, basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten dieser Bieter, mit einer Gesamtgegenleistung im hohen drei-stelligen Millionen (USD) Bereich.

Weiters hat der Vorstand heute beschlossen, den laufenden Verkaufsprozess für 100% der Anteile an der OMV New Zealand Limited ("OMV NZL") separat fortzusetzen, weil das Interesse an einer kombinierten Transaktion begrenzt war.

Ein potentieller Verkauf hängt, unter anderem, von (i) einer Einigung mit einem interessierten Bieter auf die Transaktionsdokumente, (ii) Genehmigungen der Transaktion durch den Vorstand und den Aufsichtsrat der OMV, und (iii) Genehmigungen durch die zuständigen staatlichen Behörden ab.

