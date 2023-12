Akumina, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz, ist stolz darauf, kürzlich als Visionär im prestigeträchtigen Gartner Magic Quadrant 2023 für Intranet Packaged Solutions ausgezeichnet worden zu sein. Wir sind der Meinung, dass diese Anerkennung die zentrale Rolle von Akumina bei der Gestaltung der zukünftigen Landschaft moderner Intranets und digitaler Mitarbeiterzentren unterstreicht. Wir wurden in dem Bericht aufgrund unserer umfassenden Vision und unserer Fähigkeit zur Umsetzung gewürdigt.

Die Intranet-Plattform von Akumina hilft Unternehmen, ein einheitliches Intranet und ein modernes digitales Arbeitsplatzerlebnis zu schaffen, das für jeden Mitarbeiter personalisiert ist. Ganz gleich, ob es um die differenzierten Bedürfnisse kleiner Unternehmen oder um die komplexen Anforderungen von Großunternehmen mit über 250.000 Mitarbeitern geht, Akumina zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, nahtlose und ansprechende digitale Erlebnisse zu bieten.

Im Jahr 2023, einem Jahr, das von bedeutenden Fortschritten in der Arbeitsplatztechnologie geprägt ist, übernimmt Akumina die Führung, indem es Funktionen der nächsten Generation der Künstlichen Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert. Dieses Engagement für technologische Spitzenleistungen, gepaart mit robusten Integrationen in die Microsoft-Suite und andere führende Cloud-Services wie Workday, ServiceNow, UKG und SAP SuccessFactors, macht Akumina zu einem konkurrenzlosen Innovator in der Branche. Wir glauben, dass die Anerkennung von Gartner die strategische Vision des Unternehmens und die effektive Umsetzung seiner fortschrittlichen Lösungen weiter bestätigt.

David Maffei, President von Akumina, freut sich über diese Anerkennung: "Ich empfinde die Ernennung zum Visionär im ersten Gartner Magic Quadrant für Intranet Packaged Solutions als eine große Ehre für Akumina. Diese Anerkennung ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement, leistungsstarke, personalisierte digitale Erlebnisse zu bieten, die das Engagement und die Produktivität unserer Mitarbeiter deutlich steigern."

Das robuste Content- und Digital Asset Management-System des Unternehmens ermöglicht es den Kommunikationsteams in Unternehmen, Informationen effizient zu erstellen, zu verwalten und zu verbreiten. Die fortschrittlichen Personalisierungsfunktionen der Plattform stellen sicher, dass die Bereitstellung von Inhalten nicht nur effizient ist, sondern auch bei den Nutzern Anklang findet, wodurch ein ansprechender und relevanter digitaler Arbeitsbereich entsteht. Darüber hinaus legt Akumina großen Wert auf ein intuitives und angenehmes Benutzererlebnis und setzt sich dafür ein, Lösungen zu liefern, die sowohl effektiv als auch angenehm in der Anwendung sind.

Ed Rogers, CEO von Akumina, kommentiert: "Ich glaube, dass unsere Platzierung im Gartner Magic Quadrant unser anhaltendes Engagement für Innovationen im Bereich des digitalen Arbeitsplatzes widerspiegelt. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Unternehmen mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, um eine besser vernetzte und produktivere Belegschaft zu kultivieren."

Erfahren Sie mehr über die innovative Reise von Akumina und seine transformativen digitalen Arbeitsplatzlösungen unter www.akumina.com. Bleiben Sie in Verbindung und werden Sie Teil dieser aufregenden Entwicklung, indem Sie Akumina auf LinkedIn, Facebook und Twitter folgen.

Eine vollständige Vorschau auf die Möglichkeiten von Akumina finden Sie unter www.akumina.com.

Gartner Magic Quadrant Forschungsmethodik: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research

Ein Gartner Magic Quadrant ist der Höhepunkt der Forschung in einem bestimmten Markt und gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die relative Position der Wettbewerber auf dem Markt.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Akumina

Akumina ist ein führender Anbieter von Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und bietet eine robuste Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, eine besser vernetzte, effizientere und engagiertere Belegschaft zu schaffen. Mit einem Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit, Personalisierung und effektiver Inhaltsverwaltung.

Akumina hat es sich zur Aufgabe gemacht, die interne Arbeitsweise von Unternehmen zu verändern, indem es eine anpassbare, markenfähige und mehrsprachige Plattform anbietet, die sich nahtlos in führende Cloud-Anwendungen für Unternehmen integrieren lässt. Wir arbeiten schnell daran, personalisierte digitale Erlebnisse zu schaffen, die den Mitarbeitern helfen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten.

Akumina wird von Branchenanalysten weltweit anerkannt und wurde in der Forester Wave: Intranet Platforms 2022 mit der höchstmöglichen Punktzahl in fünf Kategorien, darunter Personalisierung und Integration, als Strong Performer ausgezeichnet.

Zu den Kunden von Akumina gehören GSK, Schneider Electric, A&E Networks, Mass Mutual, Banner Healthcare und ConocoPhillips.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231204493561/de/

Contacts:

David Maffei

President

Akumina

david.maffei@akumina.com

888-685-1465

www.akumina.com