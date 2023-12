Es ist immer eine traurige Angelegenheit, wenn sich Hoffnungen in Luft auflösen. An der Börse führt das nicht nur zu traurigen Gesichtern. Manches Mal werden damit schon gerne Mal Milliarden an Börsenwert vernichtet, und das teils innerhalb von Stunden.Eben das erlebte vor gar nicht langer Zeit die Aktie von Bayer (DE000BAY0017), nachdem das Unternehmen den Aktionären schlechte Neuigkeiten in schneller Folge lieferte. Abgebrochene Studien ließen Träume von neuen Erfolgen und damit verbundenen Umsätzen einfach platzen. Derweil wird der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...