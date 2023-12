Pfizer und Valneva SE haben die Rekrutierung für die Phase 3 Studie "Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists" (VALOR) (NCT05477524) für den Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 abgeschlossen. Die Studie baut auf früheren positiven Studienergebnissen der Phase 1 und der Phase 2 auf und schließt laut Valneva sowohl Erwachsene als auch Kinder ein. Ziel ist es, die Wirksamkeit, Sicherheit, Chargenkonsistenz und Immunogenität von VLA15 zu bestätigen. Die VALOR-Studie wird voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein. "Lyme-Borreliose ist die häufigste von Vektoren übertragene Infektionskrankheit in den Vereinigten Staaten und Europa, und kann manchmal zu langanhaltenden Folgen führen", sagte Annaliesa Anderson, Senior Vice ...

Den vollständigen Artikel lesen ...