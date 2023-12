Freiburg (ots) -



(...) Israels Problem ist die Macht der Bilder. Die Zeugnisse der Brutalität der Hamas, die am 7. Oktober 1.200 Männer, Frauen und Kinder abschlachtete aus dem einzigen Grund, weil sie Juden waren, sind längst untergegangen in der Bilderschwemme, die seit Israels Gegenschlag im Gazastreifen zu Millionen und Abermillionen das Internet flutet. Es liegt in der Natur der Aktualität und der Algorithmen, dass Dokumente der Zerstörung im Gazastreifen mit immer neuen Aufnahmen von getöteten und verwundeten Palästinensern das Leid Israels aus der globalen Öffentlichkeit und damit auch aus dem Bewusstsein verdrängen. Der perfide Plan der Hamas, die eigene Bevölkerung erst als Schutzschild zu missbrauchen und dann jedes einzelne palästinensische Todesopfer auch noch umzumünzen in eine propagandistische Waffe - gegen ihn ist kein israelischer Panzer gewappnet. (...) https://mehr.bz/9xee2fth (BZ-Plus)



