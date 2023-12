SUNNYVALE (IT-Times) - CrowdStrike, US-Anbieter von Cloud-basierter Sicherheits-Software, hat einen neuen Hub in Singapur eingerichtet und damit die eigenen Kapazitäten deutlich ausgebaut. CrowdStrike Holdings Inc. (Nasdaq: CRWD, ISIN: US22788C1053) teilte am 28. November 2023 mit, sein neues Büro in...

Den vollständigen Artikel lesen ...