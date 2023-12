HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5056/ Für Folge 27 habe ich Hans Griener von der Erste Asset Management, Österreichs grösster Fondsgesellschaft, eingeladen. Das "1x1 der Investmentfonds", das von ihm erstellt wurde, liegt in allen Filialen der Erste Bank und der Sparkassen als Basislektüre und Einführung in die Funktionsweise von Investmentfonds für Kunden auf. Wir gehen im Podcast die Grundprinzipien der Investmentfonds nach österreichischem Investmentfondsgesetz durch: Offen vs. geschlossen, KAG, Fondsmanagement, Risikostreuung, Rechenwert, Controlling, Miteigentümerschaft heisst Sondervermögen und vieles mehr. Hans gilt als der "Professor", wenn es um Fondswissen geht. Die Folge macht hörbar, ...

