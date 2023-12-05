BARCLAYS SENKT AUCTION TECHNOLOGY GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT'(OW) - ZIEL 600 (880)PBARCLAYS SENKT ZIEL FüR MOLLER-MAERSK AUF 8250 (9600) DKK - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FüR STMICRO AUF 57 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FüR NOVO NORDISK AUF 650 (610) DKK - 'HOLD' CITIGROUP HEBT ZIEL FüR H&M AUF 155 (140) SEK - 'SELL'CITIGROUP HEBT ZIEL FüR INDITEX AUF 42,50 (38) EUR - 'BUY'EXANE BNP HEBT ACCIONA AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 136 EURGOLDMAN HEBT BRITISH LAND AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 350 (290) PENCEGOLDMAN HEBT LAND SECURITIES AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 690 (580) PENCEGOLDMAN SENKT GECINA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 103,50 (101,40) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FüR ASTRAZENECA AUF 13000 (14000) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT EUROAPI AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 4,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...