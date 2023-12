Zürich (ots) -Am 25. Januar 2024 verleiht die Stiftung Pfizer Forschungspreis zum 33. Mal ihren etablierten Medizinforschungspreis. Wir freuen uns, 13 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre herausragende biomedizinische Forschung in Basel, Bern, Fribourg, Genf und Zürich auszeichnen zu können.Feierliche Preisverleihung mit renommierten EhrengästenDie Preisverleihung findet in feierlichem Rahmen in Zürich statt. Als Ehrengäste dürfen wir eine Preisträgerin und einen Preisträger aus früheren Jahren begrüssen, deren wissenschaftliche Laufbahnen beeindrucken. Sie sprechen über die medizinische Forschung in der Schweiz und über ihren Karriereweg an einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Welcome Ceremony.Einladung zur TeilnahmeSie sind herzlich zur Preisverleihung eingeladen. Lernen Sie die Preisträgerinnen und Preisträger kennen und feiern Sie mit uns 33 Jahre Pfizer Forschungspreis.Was: Verleihung 33. Pfizer ForschungspreisWann: 25. Januar 2024, von 18 bis 19:30 Uhr mit anschliessendem Apéro richeWo: METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 ZürichProgramm und Anmeldung: https://pfizer-research-prize-24.evenito.site/Der Eintritt ist frei. Die Anzahl Plätze im METROPOL ist beschränkt.Medienmitteilung und FotoWir würden uns freuen, wenn Sie über die Preisverleihung, die Preisträgerinnen und Preisträger sowie ihre prämierten Forschungsarbeiten berichten. Eine Medienmitteilung und ein Gruppenfoto der Prämierten werden am 25. Januar 2024 im Presseportal und auf der Website der Stiftung Pfizer Forschungspreis veröffentlicht.Medienmitteilung: https://www.pfizerresearchprize.ch/media (verfügbar 25.1.2024 ab 8 Uhr)Gruppenfoto: https://www.pfizerresearchprize.ch/media (verfügbar 25.1.2024 ab 18 Uhr)Bei Interesse stellen wir Ihnen die Medienmitteilung und die Zusammenfassungen der prämierten Forschungsarbeiten vorgängig mit Sperrfrist 25.1.2024 zu. Bitte wenden Sie sich dazu an Dr. Anke Kugelstadt.Pressekontakt:Dr. Anke KugelstadtLead External CommunicationsPfizer AGmedia.ch@pfizer.comOriginal-Content von: Stiftung Pfizer Forschungspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053420/100914154