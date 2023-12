Knapp ein halbes Jahr nach der am Ende doch nicht umgesetzten Einbringung eines Herstellers von Dünnschichtsolarzellen in die Marna Beteiligungen AG, starten die Nebenwerteprofis von Deutsche Balaton einen neuerlichen Vorstoß zur Revitalisierung des Marna-Börsenmantels. Demnach hat die in Heide ansässige Technology Center Holding (TCH) 30,12 Prozent der derzeit insgesamt 1.500.500 Marna-Aktien von Balaton für knapp ... The post Marna Beteiligungen: Der Börsenzug für H2Core appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...