Der Bundesrechnungshof rügt die deutsche Bundesregierung. Der vorgestellte Nachtragshaushalt droht bewusst gegen das Grundgesetz, das Recht des Parlaments und die Vorgaben des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu verstoßen. Gute und schlechte Nachrichten von Take Two Interactive Software. Der GTA VI Trailer ist draußen, aber das Spiel wird erst 2025 veröffentlicht werden. Gewinnwarnung von Brenntag am frühen Morgen. Der Großhändler kündigt ein umfassendes Restrukturierungsprogramm an.Einheitliche Verluste ergeben sich am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...