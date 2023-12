Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bedeutung von Wasserstofftechnologie und geothermischer Energie für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 am gestrigen Montag hervorgehoben. Darauf spezialisierte Unternehmen wie Nel, Plus Power und Hexagon Purus rücken in den Fokus.Wasserstofftechnologie und geothermischer Energie sind Schlüsselelemente der deutschen Energiewende. Scholz untermauerte dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...