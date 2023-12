Am Montag hat sich der DAX bis auf 70 Zähler dem Allzeithoch genähert, am Ende dann aber abreißen lassen müssen. Zum Handelsstart am Dienstag schwanken die Kurse um den Vortagesschluss. Auf Unternehmensseite steht der Chemiehändler Brenntag wegen seines Kapitalmarkttags im Fokus, auch Bayer, Continental, RWE, SAP und Symrise versprechen ebenfalls Bewegung.

Den vollständigen Artikel lesen ...