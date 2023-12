Dänemark setzt ein signifikantes Zeichen im Kampf gegen den Klimawandel: Ørsted plant die Errichtung der ersten großen CCS-Anlagen (Carbon Capture) des Landes an zwei Standorten. Der Konzern übernimmt in dem Kohlenstoffabscheidungsprojektdie Vorreiterrolle und setzt auf fortschrittliche Technologien. Die Aktie zeigt sich jedoch unbeeindruckt.Die zwei CCS-Anlagen des Landes werden an zwei Standorten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...