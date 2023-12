Für den deutschen Sportartikelhersteller Adidas ist das Geschäftsjahr 2023 ein unerwartet gutes Jahr. Die Aktie konnte sich in diesem Jahr verdoppeln und die Yezzy-Abschreibungen sind geringer als gedacht. CEO-Gulden konnte in seinem ersten Jahr den deutschen Riesen wieder in die richtige Spur lenken. Deshalb heben auch zwei Analysten ihre Kursziele an.Bernstein hat kürzlich seine Einschätzung zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...