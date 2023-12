Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Robert Ertl (gettex): "Mit der Veränderung der Zinslandschaft haben es die Geldmarktfonds weit nach oben geschafft"Robert Ertl (gettex): "Mit der Veränderung der Zinslandschaft haben es die Geldmarktfonds weit nach oben geschafft" Gettex: so schnell, so weltweit, so viel (2.100 gehandelte ETFs). Und ein kostenloser Handel von 8 bis 22 Uhr. Dr. Robert Ertl, CEO der Börse München auf den Xenix ETF Awards: "Mit der Veränderung der Zinslandschaft haben es die Geldmarktfonds weit nach oben geschafft." In diesem Jahr habe man einen Rückgang in allen Assetklassen gesehen - außer bei Anleihen. "Das zeigt sich auch in den Umsätzen mit Anleihen-ETFs." Noch beliebter aber sind breit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...