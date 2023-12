Schweiz (ots) -Die Astrasana Holding AG gibt den erfolgreichen Abschluss der Mehrheitsübernahme von Releaf for Pets, der führenden Marke in Europas CBD-Veterinärsektor, bekannt. Diese Transaktion kennzeichnet einen wegweisenden Fortschritt in der Entwicklung und Verbreitung von Veterinär-CBD-Produkten.Gegründet 2019 von dem renommierten Professor Tomas Ryska, hat Releaf for Pets eine Reihe von Produkten auf den Markt gebracht, die bei Angstzuständen, Epilepsie und Muskelkrämpfen bei Tieren zugelassen sind. Diese innovativen Produkte sind bereits in mehreren europäischen Ländern, darunter Tschechien, Österreich und Bulgarien, erhältlich.Professor Tomas Ryska betont das medizinische Potenzial von CBD im Veterinärsektor: "Die Effektivität von CBD bei Tieren, vor allem bei Hunden, ist überwältigend. Bislang mangelte es jedoch an umfassend zugelassenen Produkten. Releaf for Pets hat diese Lücke erfolgreich geschlossen."Yves Antoniazzi, CEO der Astrasana Holding AG äussert sich enthusiastisch über die Akquisition: "In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verhältnis zwischen den Menschen und ihren Haustieren tiefgreifend gewandelt. Haustiere werden zunehmend als integraler Bestandteil der Familie angesehen, wodurch sich die Nachfrage nach fortschrittlichen medizinischen Lösungen verstärkt hat. Releaf for Pets steht an der Spitze dieser Innovation und ergänzt damit perfekt unser Portfolio, indem es neue Standards in der Qualität und Sicherheit im wachsenden Markt für Veterinärprodukte setzt."Die Astrasana Holding AG, mit Hauptniederlassungen in der Schweiz und weiteren Standorten in Tschechien, dem Vereinigten Königreich und Japan, ist ein führendes Unternehmen im Bereich des pharmazeutischen Cannabis und legaler Cannabinoid-Produkte.Pressekontakt:info@astrasana.comAstrasana Holding AG044 545 28 50Original-Content von: Astrasana Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094786/100914166