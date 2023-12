Das Management von Blue Cap hat sich gemäß SMC-Research zum Ziel gesetzt, den Net Asset Value bis Ende 2026 auf 60 Euro nahezu zu verdoppeln. SMC-Analyst Holger Steffen sieht aber auch auf Jahressicht ein attraktives Aufwärtspotenzial.

Das neu formierte Managementteam von Blue Cap sehe laut SMC-Research ein hohes Wertsteigerungspotenzial und wolle den Net Asset Value bis 2026 in etwa verdoppeln. Ein wichtiger Treiber werde dabei ein aktiveres Portfoliomanagement sein, gegenüber den letzten Jahren solle die Zahl von Käufen und Verkäufen deutlich erhöht werden. Grundsätzlich sei die hohe Transformationskompetenz des Teams, die nun auch wieder verstärkt bei Unternehmen in Sondersituationen zum Einsatz kommen solle, der Schlüssel für die anvisierte positive Entwicklung.

Bereits im nächsten Jahr sollen laut den Analysten die umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen bei Beteiligungen selbst im Fall einer stagnierenden Konjunktur einen deutlichen Ergebnisbeitrag leisten, außerdem habe das Management ein bis zwei Unternehmensverkäufe in Aussicht gestellt.

Die Analysten haben ihre Ende Oktober umfassend überarbeiteten Schätzungen aktuell nicht angepasst und sehen den Potenzialwert auf Jahressicht weiter bei 29,70 Euro (siehe ihr Update vom 30.10.23; auch das Prognoserisiko taxieren sie auf einer Skala von 1 bis 6 mit drei Punkten weiter als leicht unterdurchschnittlich). Damit biete die Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent. Könne das Management die anvisierten Fortschritte erzielen und damit die NAV-Entwicklung dynamisieren, dürfte sich dieser Wert schnell weiter erhöhen. Trotz der derzeit noch spürbaren negativen Auswirkungen der Konjunktur biete Blue Cap somit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, was weiter das Rating "Buy" rechtfertige.

