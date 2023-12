Bei Airbus läuft es derzeit absolut rund. Um auch in Zukunft stark positioniert zu bleiben, will der DAX-Konzern für die Entwicklung seines nächsten Mittelstreckenjets möglicherweise erneut die europäischen Staaten um Finanzhilfe bitten. Man könnte die Unterstützung der Regierungen benötigen, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury der "Financial Times".Der weltgrößte Flugzeughersteller will im nächsten Jahrzehnt eine neue Generation von Mittelstreckenjets mit geringerem Spritverbrauch an den Start bringen, ...

