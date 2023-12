LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hapag-Lloyd mit "Underweight" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Alexia Dogani rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur weltweiten Containerschiffsbranche mit erheblichen Verlusten in den Jahren 2024 und 2025. Dabei verwies sie auf ein Überangebot der Branche bei gleichzeitig gedämpfter Nachfrage. Hapag-Lloyd sei die fünftgrößte globale Containerschifffahrtslinie mit einem Marktanteil von 7 Prozent. Die Risiken für deren Ertragsentwicklung seien ähnlich, da die Stückkosten weiterhin über dem Niveau vor der Pandemie lägen, während die Frachtraten sänken, schrieb sie./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 05:10 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000HLAG475