Das hält den DAX bisher noch von einem neuen Allzeithoch ab und darum haben Investoren aber noch Hoffnung auf einen deutlichen Anstieg. Außerdem im Fokus: die Aktien von Carl Zeiss Meditec und Airbus. Nach seiner bereits starken Jahresendrally fehlt es dem DAX am Dienstag vorerst an frischem Schwung. Schwache Börsen in Asien bringen etwas Gegenwind. Im frühen Handel verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,08 Prozent auf 16 418,55 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...