Pfizer Inc. und Valneva SE haben einen wichtigen Schritt in der Entwicklung ihres Lyme Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 erreicht. In der laufenden Phase 3-Studie, benannt VALOR, wurde die Rekrutierung der 9.437 Probanden in endemischen Gebieten der USA, Europa und Kanada abgeschlossen. Die Studie, die im August 2022 begann, zielt darauf ab, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...