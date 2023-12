Nach dem starken Freitag (+1,1%) legte der DAX am gestrigen Montag eine Verschnaufpause ein. Rückblick: Ruhetag für die deutschen Blue Chips - nachdem die Notierungen am Freitag 1,1% auf 16.398 zugelegt hatten, gingen die Kurse in der ersten Sitzung der neuen Woche nahezu unverändert bei 16.405 aus dem Handel. Dabei war der Leitindex zunächst sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...