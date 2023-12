Das Uranangebot ist knapp, aber die Nachfrage steigt und es drohen Engpässe Besonders aktiv in Sachen Atomenergie ist Frankreich. Nun hat sich die französische Regierung mit dem staatlichen Energieversorger EDF über Atomstrompreise geeinigt. Dies soll dazu beitragen, Ausbaupläne für die Kernkraft zu unterstützen. Gleichzeitig soll die Preisvolatilität für Verbraucher verringert werden. EDF plant in den 2030er Jahren jedes Jahr mindestens ein großes Kernkraftwerk zu bauen. Gleichzeitig gibt es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...