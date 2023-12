EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Personalie

Gerresheimer AG: Guido Pickert leitet Investor Relations bei Gerresheimer



05.12.2023

Guido Pickert leitet Investor Relations bei Gerresheimer Düsseldorf, 5. Dezember 2023. Guido Pickert wird ab Januar 2024 Vice President Investor Relations bei der Gerresheimer AG, dem innovativen System- und Lösungsanbieter und globalen Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Er kommt von Aixtron SE, wo er zuletzt als Vice President Investor Relations & Corporate Communications tätig war. Der versierte IR-Profi hat in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen für seine IR-Arbeit gewonnen. Zuletzt war er im Juni 2023 beim Deutschen Investor Relations Preis als bester IR-Manager im MDAX ausgezeichnet worden. Zu seinen Aufgaben wird die Weiterentwicklung der Equity-Story und Positionierung von Gerresheimer als profitables Wachstumsunternehmen im Kapitalmarkt gehören.



"Mit der erfolgreichen Umsetzung des Strategieprozesses formula g hat Gerresheimer eine ganz neue Wachstumsdynamik entwickelt", so Dr. Bernd Metzner, CFO der Gerresheimer AG. "Das Interesse von internationalen Investoren an unserem Unternehmen steigt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Guido Pickert einen exzellenten Kapitalmarktspezialisten gewinnen konnten, der dieser Entwicklung Rechnung tragen und die Investor Relations bei Gerresheimer mit seinem Team weiterentwickeln wird." "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und insbesondere darauf, Gerresheimer nachhaltig als profitables Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt zu positionieren", so Guido Pickert. Guido Pickert startete nach seinem Studium der Betriebswirtschaft und internationalem Produktmanagement im Jahr 1999 seine Karriere bei einer IR-Agentur Value Relations. 2007 wechselte er zu Aixtron und prägte in den letzten 16 Jahren die Kapitalmarktkommunikation des im MDAX und TecDAX notierten Unternehmens. Ab Januar 2024 wird er die Gesamtverantwortung für den Bereich Investor Relations bei der Gerresheimer AG übernehmen. Guido Pickert folgt auf Bernhard Wolf, der seit August 2023 die IR-Leitung bei Gerresheimer interimistisch innehatte, nachdem Carolin Nadilo als Global Vice President Finance & Controlling die Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich Primary Packaging Plastics übernommen hatte. Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug Delivery Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Mit 36 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit über 11.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com Kontakt Gerresheimer AG Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com

Marion Stolzenwald

Senior Manager Corporate Communication

T +49 1722424185

marion.stolzenwald@gerresheimer.com



