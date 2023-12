EQS-News: UniCredit Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

05.12.2023 / 10:00 CET/CEST

Pressemitteilung München, 05.12.2023

UniCredit wurde vom Magazin "The Banker" während der jährlichen Award-Verleihung in London als "Global Bank of The Year 2023" und als "Bank of The Year 2023 in Western Europe" ausgezeichnet. UniCredit wurde zudem zur Bank des Jahres in Italien und zur Bank des Jahres in Bulgarien gekürt.

Die "The Banker's Bank of the Year Awards" gelten als Branchenstandard für Spitzenleistungen im Bankwesen und bewerten die weltweit führenden Finanzinstitute auf Grundlage ihrer Fähigkeit Renditen zu erzielen, strategische Vorteile zu nutzen und ihre Märkte zu bedienen.

Die Zeitschrift The Banker, die zur Financial Times Group gehört, liefert Wirtschafts- und Finanzinformationen für den weltweiten Finanzsektor und hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1926 einen Ruf für objektive und aufschlussreiche Berichterstattung aufgebaut.



Joy Macknight, Herausgeberin von The Banker: "UniCredit steht für eine beeindruckende Turnaround-Story: Das Unternehmen hat seinen Gewinn im Berichtsjahr um mehr als 200 Prozent gesteigert, seine Kostenbasis gesenkt und 2023 sein bisher bestes Q1-Ergebnis erzielt. Die Bank ist auf dem besten Weg, ihren Strategieplan ‚UniCredit Unlocked' 2022-2024 zu verwirklichen und übertrifft sogar ihre gesetzten Ziele. Die UniCredit befindet sich in der zweiten Phase des Transformationsprozesses und hat erhebliche Investitionen in die Bereiche Digitalisierung und Daten getätigt. Neben der Erneuerung ihrer IT-Architektur durch API- und Cloud-Infrastrukturen investiert UniCredit in die Digitalisierung aller Prozesse. Mit ihrem ESG-Engagement ist die UniCredit ihrer Konkurrenz voraus, insbesondere mit den Bemühungen, sich stärker auf soziale Fragen zu konzentrieren. Die wegweisenden Partnerschaften mit der Allianz und Azimut zeigen, dass die Bank vorausschauend ist und ihren Kund:innen einen hervorragenden Service und ein hervorragendes Angebot bietet."

Seit dem Start des Strategieplans "UniCredit Unlocked" hat die UniCredit in den letzten zwei Jahren unermüdlich an ihrem kulturellen und wirtschaftlichen Transformationsprozess gearbeitet, ihre Systeme optimiert, Digital- und Datenkompetenz ausgebaut und ESG-Prinzipien in alle Aktivitäten integriert, um eine grundlegend bessere und stärkere Bank für die Gemeinschaften zu werden, denen sie dient.

Andrea Orcel, Group CEO der UniCredit und Head of Italy: "Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennung als Beleg für die kollektive Stärke unserer dreizehn Banken in ganz Europa und als Zeichen, dass wir unsere Kund:innen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Dies wurde durch unsere Kolleg:innen ermöglicht, die geschlossen hinter unserer Strategie und einer Kultur von Spitzenleistungen stehen, die wir in unserer Bank gefördert haben. Im Namen unserer Kund:innen werden wir die Messlatte immer höher legen, um die Bank für Europas Zukunft zu werden."

UniCredit wurde dieses Jahr bereits als "Best Bank for Innovation in Digital Banking, Western Europe" und "Best Bank for Payments" von The Banker im Rahmen des Awards-Programms "Innovation in Digital Banking and Transaction Banking Awards" ausgezeichnet.

Die neuen Auszeichnungen sind eine bedeutende Anerkennung für die Fortschritte, die UniCredit bei ihrer Transformation macht. Dies wurde bereits bei den diesjährigen Euromoney Awards for Excellence deutlich, bei denen die Bank zur besten Bank in Mittel- und Osteuropa, zur besten Bank und zur besten Investmentbank in Italien sowie in vier weiteren Ländern, in denen die Bank vertreten ist, gekürt wurde.

Über UniCredit

UniCredit ist eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Unser gruppenweiter Anspruch lautet: "Empower Communities to Progress." Er beinhaltet, allen Beteiligten das Beste zu bieten und dadurch das Potenzial unserer Kund:innen sowie unserer Mitarbeiter:innen in ganz Europa zur Entfaltung zu bringen.

Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kund:innen weltweit. Sie sind der Mittelpunkt unseres Handelns auf allen unseren Märkten. Die UniCredit setzt sich aus vier Kernregionen und zwei Produktbereichen zusammen, die Lösungen für Unternehmens- und Privatkund:innen bieten. So können wir nahe an unseren Kund:innen sein und das Leistungsspektrum der gesamten Gruppe nutzen, um alle Märkte mit den besten Produkten zu versorgen.

Die Digitalisierung und das klare Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen sind wesentliche Voraussetzungen für unsere Dienstleistungen. Sie unterstützen uns dabei, unsere Stakeholder hervorragend zu begleiten und eine nachhaltige Zukunft für unsere Kund:innen, unsere Gemeinschaften und unsere Mitarbeiter:innen zu gestalten.

