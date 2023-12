Airbus erwägt, sich die Entwicklungskosten für neue Projekte durch staatliche Finanzmittel zu erleichtern. CEO Guillaume Faury deutete in einem "Financial Times"-Interview an, eventuell die Unterstützung der Regierung zu benötigen. Damit soll das derzeit gut laufende Geschäft auch in Zukunft gewährt bleiben.Airbus plant die Modernisierung seiner Flotte und zieht europäische Staatskredite in Betracht, ...

