DJ BGA: Scheitern des Mercosur-Abkommens wäre vertane Chance

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat eindringlich vor einem Scheitern des Handelsabkommens mit der südamerikanischen Freihandelszone Mercosur gewarnt und die Politik aufgefordert, aktiv zu werden. "Für die Außenhandelsnation Deutschland wäre das Scheitern des Mercosur-Abkommens ein schwerer Schlag. Mit der überraschenden Ablehnung des Abkommens erweist die scheidende argentinische Regierung ihrem Volk einen Bärendienst", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. "Auch für unsere Volkswirtschaft wäre eine Vertiefung der Handelsbeziehungen zwischen EU und Mercosur dringend nötig", hob er hervor.

Die EU und der Mercosur brauchten jetzt schnell einen Plan B, um weiterhin eine Einigung erzielen zu können. "Es darf nicht sein, dass dieses für uns so wichtige Handelsabkommen auf den letzten Metern an einer solchen politischen Verantwortungslosigkeit scheitert", sagte er. Der BGA appelliere an die EU-Kommission und die Bundesregierung, weiter alles daran zu setzen, doch noch ein Übereinkommen zu erzielen - am besten direkt mit einer neuen argentinischen Regierung. "Ein endgültiger Zusammenbruch der Verhandlungen wäre für beide Seiten eine große vertane Chance", warnte Jandura. Ohne Abkommen werde Europa zwangsläufig in Lateinamerika geoökonomisch gegenüber den globalen Wettbewerbern den Anschluss verlieren.

December 05, 2023 03:51 ET (08:51 GMT)

