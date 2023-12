DJ PTA-News: lodgyslife ag: Erwerb Azur Gruppe Finanzmedien

Frankfurt am Main (pta/05.12.2023/10:00) - lodgyslife Gruppe setzt ihr Wachstum mit der Übernahme der deutschen AZUR Freizeit GmbH und der Unterzeichnung einer substanziellen revolvierenden Kreditfazilität fort

Frankfurt am Main, 5. Dezember 2023 - Die lodgyslife AG (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710) wird mit der Übernahme der AZUR Freizeit GmbH, Stuttgart, zu einer der größten Campingplatz-Gruppen im deutschsprachigen Raum und unterzeichnet eine substanzielle revolvierende Kreditfazilität zur Unterstützung des weiteren Wachstums.

Die lodgyslife Gruppe mit Sitz in Frankfurt übernimmt die Dachgesellschaft AZUR Freizeit GmbH und fünf Campingplätze mit rund 1600 Stellplätzen und 72 Mietunterkünften in den beliebten süddeutschen Tourismusregionen Bayern und Baden-Württemberg. Die etablierte Marke AZUR bleibt erhalten und wird ausgebaut. Die Mitarbeitenden werden übernommen. Die neue Eigentümerin, zu der mit der Camping Lodge bereits eine der führenden Schweizer Marken für Campingurlaub gehört, wird damit zu einer der größten Betreiberinnen von Campingplätzen im deutschensprachigen Markt. Der Campingplatz Rio Vantone am Idrosee in Italien ist nicht Bestandteil der Transaktion.

«Mit der Übernahme der Marke AZUR Camping in Deutschland etablieren wir unsere Position im strategisch wichtigen Campingmarkt Deutschland », sagt René Müller, Mitgründer der Gruppe, "Nicht erst seit Corona erlebt die Urlaubsform Camping starken Zulauf. Camping ist Teil des Megatrends Outdoor, wie die weiterhin starken Übernachtungszahlen auf deutschen Campingplätzen zeigen."

Mit dem Erwerb der AZUR-Campingplätze im Altmühltal (Kipfenberg), in Regensburg, am Auwaldsee (Ingolstadt), in Wertheim und in Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb baut die lodgyslife AG ihr Portfolio auf insgesamt zwölf Plätze aus, alle an Top-Lagen. Die Gesellschaft, hinter der die beiden Schweizer Unternehmer Jan Vyskocil und René Müller stehen, ist das derzeit am schnellsten wachsende Unternehmen in der Camping-Branche. In der Schweiz gelang es mit der Marke Camping Lodge innerhalb von nur drei Jahren in die Marktspitze vorzudringen. Letztes Jahr stieg die Zahl der Übernachtungen um 27%, aktuell liegt das Plus bei 18% (Stand: Ende September 2023), was 14 % über dem Marktdurchschnitt ist.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass es die finanzkräftige lodgyslife Gruppe ist, die mein Unternehmen übernimmt", freut sich Oliver Frank, Geschäftsführer und Eigentümer von AZUR über den Verkauf. "Das Unternehmen hat in der Schweiz unter der Marke Camping Lodge einen neuen zukunftsweisenden Standard im Camping-Markt gesetzt. Das innovative Konzept mit seinem klaren Fokus auf Gästezufriedenheit, Qualität und Nachhaltigkeit hat mich vollends überzeugt. Ebenso die partnerschaftliche und wertschätzende Herangehensweise der beiden Hauptaktionäre Jan Vyskocil und René Müller", so Frank weiter. Der langjährige Chef von AZUR wird der neuen Eigentümerin noch einige Monate beratend zur Seite stehen und den Übergang begleiten.

"Wir sind stolz darauf, dass uns Oliver Frank sein Unternehmen anvertraut. Er übergibt uns eine wirtschaftlich gesunde Gesellschaft mit einer tollen Marke und motivierten Mitarbeitenden. Wir werden sein Lebenswerk respektvoll und wertschätzend weiterentwickeln - so wie es unserer Philosophie und unseren Werten entspricht", versichert Jan Vyskocil.

Den deutschen Markt will das Unternehmen künftig mit den beiden Marken AZUR und Camping Lodge weiterentwickeln. Dies eröffnet zusätzliche Chancen im Portfolio-Management und im Angebots-Mix. Durch weitere Zukäufe und ein starkes organisches Wachstum bei den Übernachtungszahlen will die lodgyslife Gruppe ihren Marktanteil in der DACH-Region in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Als Basis dafür dient die über die letzten Jahre entwickelte effiziente Plattform, auf welcher in den Kernbereichen Digitalisierung, Operations, Marketing, Finanzen und HR große Synergieeffekte erreicht werden.

Zur Finanzierung des Wachstums hat die lodgyslife AG eine substanzielle revolvierende Kreditfazilität unterzeichnet. Philip Spahni, Chief Investment Officer, meint dazu: "Dass die lodgyslife selbst im heutigen herausfordernden Marktumfeld, parallel zur Akquisition von AZUR, eine so bedeutende Finanzierung bekommt, unterstreicht das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und das Potential des Camping- und Outdoor-Sektors. Mit diesem Kapital sind wir in der Lage, unsere ambitionierten Wachstumspläne konsequent umzusetzen, in die bestehenden Standorte zu investieren und unseren Gästen das beste Campingerlebnis zu bieten.»

Die lodgyslife AG übernimmt Camping-Plätze im DACH-Raum - zumeist aus Nachfolgeregelungen, Reorganisationen, Neuausrichtungen und bei Pächterwechseln - und richtet diese unter Einbeziehung der Verkäufer und den verpachtenden Kommunen konsequent an innovativen und zukunftsweisenden Konzepten aus. Nachhaltigkeit, Ökologie, Digitalisierung, Qualität und Service stehen dabei im Fokus. Die Unternehmensgruppe strebt weiteres zügiges Wachstum in der DACH-Region an. Zu ihr gehören bereits die Schweizer Camping Lodge AG und die AZUR Freizeit GmbH in Deutschland. Die Aktien der Gesellschaft sind an der Hamburger Börse gelistet (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710). https://www.lodgyslife.com

