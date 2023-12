An der Wiener Börse gibt es in dieser Woche einen Neuzugang im Segment direct market plus: Der Handel mit den Aktien der RWT AG wurde am Montag aufgenommen. Als erster Kurs für das Papier wurden 3,30 Euro notiert. "Die Aktien der RWT AG können ab sofort einmal täglich in einer Auktion mit Preisbildung um 13:30 Uhr gehandelt werden", so die Wiener Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...