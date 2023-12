Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Reihe aufeinanderfolgender Schocks, beginnend mit der Corona-Pandemie, haben die Schwellen- und Entwicklungsländer in wirtschaftlich schwierige Fahrwasser gebracht, so die Analysten der Helaba.In vielen Staaten sei die Auslandsverschuldung nicht mehr tragfähig geworden. Verschärft worden sei die Problematik durch die steigenden Leitzinsen in der Eurozone und den USA. Mittlerweile seien Schuldenkrisen akut: Einige der ärmeren Entwicklungsländer hätten ihre Auslandsverbindlichkeiten restrukturiert oder würden sich in Verhandlungen mit ihren Gläubigern befinden. Das Erreichen des Zinsgipfels und mögliche Leitzinssenkungen der EZB und FED im zweiten Halbjahr 2024 dürften bei den aufstrebenden Ländern für etwas Entspannung auf der Finanzierungsseite sorgen. (05.12.2023/alc/a/a) ...

