Linz (www.anleihencheck.de) - Bei der vorletzten Notenbanksitzung am 07.11. hat die Royal Bank of Australia (RBA) ihren Leitzins um 25 Punkte auf 4,35% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation Australiens, die zu Jahresbeginn noch bei knapp 8% gelegen habe, sei recht hartnäckig und liege aktuell immer noch bei hohen 5,40%. Andererseits spreche der deutliche Stellenaufbau vom Oktober für eine robuste Inlandsnachfrage, aber gleichzeitig weiterhin für Inflationsdruck. ...

