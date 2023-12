Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten ist es nach der Zinseuphorie der letzten Woche per saldo zu einem eher ruhigen Wochenauftakt gekommen, so die Analysten der Helaba.Abseitig wesentlicher Impulse vonseiten der Datenveröffentlichungen und im Nachgang zu den zuletzt warnenden Worten von Powell und Nagel habe der Aktienmarkt hierzulande zwar nochmals fulminant starten und ein neues Impulshoch markieren können, sei aber mit einem Plus von nur 0,04% aus dem Handel gegangen. Am Rentenmarkt habe der Future nochmals zulegen können, während der Euro in der Tendenz schwächer gehandelt worden sei. ...

