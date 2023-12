Zürich (www.anleihencheck.de) - Die weltweit besseren Inflationszahlen waren der Ursprung der Kurserholungen an den Finanzmärkten, so die Experten von Swisscanto.Der damit verbundene und teils kräftige Rückgang der Renditen habe für Kursavancen sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien gesorgt. Da die Erholung an den Aktienmärkten vorwiegend von zyklischen Sektoren getrieben worden sei, dürfte die Kraft des Aufwärtsschwungs aufgrund der fehlenden makroökonomischen Grundlage nachlassen. Somit dürfte der Tiefststand im Volatilitätsindex für den US-Aktienmarkt, dem VIX, erreicht worden sein. Allerdings gebe es bis zum Jahresende wenig Anhaltspunkte für einen abrupten und starken Anstieg der Volatilität, zumal die Renditen bis zum Jahresende tendenziell weiter sinken würden - wenn auch nicht mehr so stark wie in den vergangenen Wochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...