Es gibt wieder Hoffnung, dass in der ehemaligen Saab-Fabrik in Trollhättan künftig Elektroautos produziert werden. Der Elektrofahrzeug-Hersteller EV Electra hat NEVS die Rechte am Projekt Emily GT abgekaufte - und könnte die sportliche E-Limousine in Trollhättan fertigen. Das Startup EV Electra übernimmt von dem zum chinesischen Konzern Evergrande gehörenden Saab-Nachfolgeunternehmen National Electric Vehicle Sweden (NEVS) das im Mai 2023 vorgestellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...