© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Zehn Jahre mussten Fans seit Grand Theft Auto 5, dem zweiterfolgreichsten Videospiel aller Zeiten, auf den Nachfolger warten. Das Spiel dürfte die Umsätze von Take-Two gewaltig ankurbeln. Was macht die Aktie?Der Videospielkonzern Take-Two Interactive Software hat in der Nacht zum Dienstag überraschend den lang erwarteten Trailer für die nächste Version des kultigen Spiels Grand Theft Auto veröffentlicht. Eigentlich war die offizielle Ankündigung erst für um sechs Uhr morgens New Yorker Zeit, also zwölf Uhr mittags in Deutschland, angesetzt, jedoch zwang ein Leak Take-Two, seinen Zeitplan vorzuverlegen. Grand Theft Auto VI wird voraussichtlich einen signifikanten Einfluss auf das …