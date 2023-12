Für den chinesischen Elektroautobauer ist das dritte Quartal 2023 einmal mehr mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie lag bei -3,953 CNY, damit verschlechterte sich der Tesla-Konkurrent im Vorjahresvergleich, als -3,499 CNY beim EPS in den Büchern gestanden hatten. Die Analystenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf einen Verlust von 2,628 CNY je Aktie belaufen. Der Umsatz verbesserte sich von 13,002 Mio. CNY auf 19,006 Mio. CNY. Hier hatten Analysten zuvor einen Wert von 19,374 Mio. CNY in Aussicht gestellt. Für die Aktie zeigen die Wegweiser - zumindest heute - damit in den Keller.



