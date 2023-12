EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

GFT kooperiert mit Engine by Starling, um Banken bei schneller Modernisierung zu unterstützen



05.12.2023 / 11:09 CET/CEST







GFT kooperiert mit Engine by Starling, um Banken bei schneller Modernisierung zu unterstützen Partnerschaft nutzt Know-how, Reichweite und strategischen Fokus von GFT auf moderne Bankplattformen. London, UK / Stuttgart, Deutschland 05. Dezember 2023 - Die britische Starling Bank arbeitet mit GFT als Implementierungspartner für ihr Software-as-a-Service-Geschäft Engine by Starling zusammen. Engine by Starling bietet Banken Zugang zu der cloudbasierten, modularen und API-basierten Bankplattform, die ursprünglich von Starlings eigenem Technologie-Team für den Betrieb der Starling Bank entwickelt wurde. Engine ist nun für Banken auf der ganzen Welt verfügbar und hat kürzlich seine ersten beiden Kunden bekannt gegeben: Salt Bank in Rumänien und AMP Bank in Australien. GFT wurde als Partner von Engine ausgewählt, um Design-, Integrations- und Implementierungsdienstleistungen für Banken zu erbringen, die die Engine-Plattform einsetzen. Sam Everington, CEO von Engine by Starling, sagte: "Wir haben uns mit GFT zusammengetan, weil das Unternehmen über fundierte technische Kenntnisse verfügt, sich auf Plattformen konzentriert und einen unternehmerischen Ansatz verfolgt. So wie Starling den britischen Bankensektor umgekrempelt hat, ist es die Mission von Engine, unsere Kunden zu befähigen, dasselbe in ihren Märkten zu tun. GFT ist dank seiner globalen Präsenz ein idealer Partner für unsere weitere Expansion." "Es herrscht weltweit hohe Nachfrage nach einem erprobten, skalierbaren System für Bankplattformen. Sie sollen bestehenden Banken beim Wechsel auf neue Plattformen helfen, und neue Banken sollen schnell in den Markt eintreten können," so Marika Lulay, CEO von GFT. "Engine by Starling bietet Spitzentechnologie, GFT hat die Expertise in der Systemintegration. Gemeinsam ermöglichen wir es Organisationen weltweit, schnell moderne digitale Banken zu starten." Diese Pressemitteilung ist auch im GFT Newsroom zum Download verfügbar.

Ihre Kontakte Presse



GFT

Dr. Markus Müller

Group Public Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

+49 711 62042-344

markus.j.mueller@gft.com



Engine by Starling

media@enginebystarling.com





Investoren

Andreas Herzog

Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

+49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com







Über Engine by Starling Engine by Starling ist ein SaaS-Technologieanbieter mit dem Ziel, seine moderne Bankplattform Banken auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Die Engine-Plattform, die für den Betrieb der Starling Bank in Großbritannien entwickelt wurde, ist modular, API-basiert, Cloud-nativ und eine bewährte, skalierbare Technologie. Für weitere Informationen über Engine by Starling besuchen Sie bitte: enginebystarling.com/ Über GFT - Shaping the future of digital business GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächsten Generation ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungen ihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI- und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung. Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassende Branchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale und bringen die digitale Transformation unserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Die GFT Talente erstellen, implementieren und managen unter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen. Mit Standorten in mehr als 15 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden. Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 10.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragende Karrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de

www.blog.gft.com

www.linkedin.com/company/gft-technologies

www.twitter.com/gft_de



