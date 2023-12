Die Aktie des IT-Dienstleisters Datagroup (WKN: A0JC8S) konnte von den starken Geschäftszahlen nur kurzfristig profitieren, aktuell steht sie bei 51,90 €. Der Anstieg von +4% ist wieder vollständig verpufft. Was können Anleger hier erwarten? Datagroup vorgestellt Die Datagroup SE gehört zu den führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland. Rund 3.500 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Deutschland übernehmen die IT-Aufgaben der Kunden. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...