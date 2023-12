Es deutet immer mehr darauf hin, dass die EZB am Zins-Gipfel angekommen ist, nachdem sich die Inflation zuletzt stark abgekühlt hat. Im November stiegen die Verbraucherpreise in der Eurozone nur noch um 2,4 %, womit sich die Teuerung an das 2%-Ziel der EZB annähert. Kein Wunder also, dass der Markt bereits mit einer Senkung der ...

