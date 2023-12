Michael Schröder blickt in seiner Nebenwerte-Watchlist regelmäßig auf spannende Werte aus dem MDAX, SDAX oder TecDAX. Heute stehen Aumann, LPKF Laser, TeamViewer, Aixtron, SAF-Holland, All for One Group und Dr. Hönle im Fokus. 00:00 Intro 00:15 Watchlist inkl. Aumann 03:45 SAF-Holland 05:50 All for ...