DJ Iberdrola und Masdar wollen 15 Mrd Euro in grüne Energie investieren

Von Pierre Bertrand

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Energieversorger Iberdrola und Masdar, ein Entwickler erneuerbarer Energien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam bis zu 15 Milliarden Euro in Offshore-Wind- und grüne Wasserstoffprojekte in Großbritannien, den USA und Deutschland investieren, wie Iberdrola mitteilte.

Im Rahmen der Vereinbarung, die auf der Klimakonferenz COP28 in Dubai vorgestellt wurde, werden Projekte geprüft, bei denen die beiden Unternehmen zusammenarbeiten könnten. Zu den in Frage kommenden Projekten gehört der 1.400-Megawatt-Offshore-Windpark East Anglia 3 in Großbritannien.

Über dieses Projekt, an dem Masdar mit 49 Prozent beteiligt werden könnte, wurde in den vergangenen Monaten verhandelt, und laut Iberdrola könnte bis zum Ende des ersten Quartals 2024 eine Einigung erzielt werden.

East Anglia 3 ist derzeit im Bau. Die vollständige Inbetriebnahme ist nach Angaben des Unternehmens für das vierte Quartal 2026 geplant. Weitere Investitionsmöglichkeiten würden bereits geprüft.

December 05, 2023 05:47 ET (10:47 GMT)

