Ein aktivistischer Investor setzt sich durch: Der Chemie-Spezialist Brenntag teilt sich in zwei Bereiche auf. Analysten dämpfen jedoch die Erwartungen für den Aktienkurs.Der weltweit führende Chemikalienhändler Brenntag hat am Dienstag angekündigt, sich in den kommenden Jahren in zwei eigenständige Geschäftsbereiche aufzuteilen. Der Schritt folgte auf den Druck eines aktivistischen Investors. Die Aufspaltung in die Bereiche Brenntag Essentials und Brenntag Specialties soll bereits Anfang 2024 abgeschlossen sein und verspricht höhere Gewinnmargen und eine Steigerung des Aktienkurses. Der Konzernchef von Brenntag, Christian Kohlpaintner, erklärte, dass diese Entflechtung "Optionalitäten …