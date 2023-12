Manchester/Hannover (ots) -- Das Sport Social Podcast Network unterstützt nun auch Podcaster in Deutschland dabei, die Reichweite ihrer Audioinhalte zu erhöhen.- Europas größtes Netzwerk für Sportpodcasts hostet bereits mehr als 350 Formate für viele populäre Sportarten.- Sport Social erwartet für 2023 rund 90 Millionen Downloads, ausgespielt über alle wichtigen Podcast-Plattformen.- Sport Social vermittelt Werbe- und Sponsoringpakete, sodass Podcaster mit Inhalten Geld verdienen können, wenn sie wollen.Wo wird Sportpodcasting massiv wachsen? In Deutschland! Das ist die Einschätzung des Sport Social Podcast Network, Europas größter Community für Audioinhalte aus der Welt des Sports, die jetzt ihre Dienste in Deutschland anbietet. In diesem Jahr werden Hörerinnen und Hörer die über 350 Podcasts des Netzwerks mehr als 90 Millionen Mal herunterladen - die Spanne reicht von Fußball und Tennis über American Football, Basketball und Formel 1 bis hin zu Rad- und Skisport. So ist eine weltweite Gemeinschaft hunderter gleichgesinnter Sportpodcaster entstanden. Sie profitieren vom Netzwerk und erhalten die größtmögliche Aufmerksamkeit für ihre Inhalte."Wir haben einen enormen Anstieg bei den weltweiten Downloads von unserer Plattform verzeichnet: 230 Prozent mehr als im Vorjahr. Und wir glauben, dass auch Deutschland an der Schwelle zu einer extrem steilen Wachstumskurve im Sportpodcasting steht", erklärt Ruth Fitzsimons, Head of International bei Sport Social.In der Tat sind die Aussichten hervorragend: Obwohl das Netzwerk in Deutschland erst jetzt aktiv wird und es noch keine deutschsprachigen Podcasts hostet, werden seine Formate bis Ende des Jahres 1,4 Millionen Mal heruntergeladen werden. Und das ist erst der Anfang: Bereits 43 Prozent der Deutschen konsumieren Podcasts; 45 Prozent von ihnen bevorzugen Inhalte rund um den Sport, so der Branchenverband Bitkom. "Lineare Medienangebote verlieren an Boden, während Video und Audio on Demand stark zulegen", resümiert Ruth Fitzsimons.Fancaster lassen die Podcastszene wachsenMit Blick auf den globalen Podcastmarkt geht Sport Social davon aus, dass auch die deutsche Podcastszene dynamisch wachsen wird, angetrieben durch die von Fans produzierten Podcasts (Fancasts), aber auch durch die Inhalte der offiziellen Rechteinhaber, d.h. Vereine und Verbände. "Wir freuen uns daher darauf, unser einzigartiges Angebot auf den deutschen Markt zu bringen, um Podcaster darin zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und dem deutschen Publikum eine wachsende Auswahl attraktiver Sportpodcasts zu bieten", sagt Fitzsimons.Das Netzwerk bringt passionierte Audioexperten zusammen, die Podcaster bei der Entwicklung attraktiver Formate beraten. "Der Aufbau einer Community für Podcaster ist unser Ziel. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit unterstützen wir sie dabei, die Reichweite und den Umsatz ihrer Podcasts zu steigern", erklärt Sophie Hind, Geschäftsführerin von Sport Social. Das Netzwerk des in Manchester ansässigen Audioproduzenten wird von Communicorp UK unterstützt, einem der größten kommerziellen Radioanbieter Großbritanniens.Sport Social - eine starke GemeinschaftHosting und Ausspielung auf allen wichtigen Podcast-Plattformen sind kostenlos. Die Einnahmen aus der Vermarktung werden gerecht zwischen Podcastern und Sport Social aufgeteilt. Darüber hinaus bietet Sport Social eine spezialisierte Marketingberatung für diejenigen, die wachsen wollen. Die Formate profitieren auch von der Cross-Promotion innerhalb des Sport-Social-Netzwerks, ebenso von seiner Online- und Social-Media-Reichweite."Dank der Partnerschaft können wir uns auf den Inhalt unseres Podcasts konzentrieren, während Sport Social sich um die kommerzielle Seite kümmert und Werbeeinnahmen generiert", sagt Callum Marks. Er produziert das erfolgreiche Format "Seaman Says (https://www.youtube.com/@SeamanPodcast)" mit dem ehemaligen englischen Nationaltorwart David Seaman, das auch in Deutschland zu hören ist. Zu den weiteren bekannten Formaten des Netzwerks in Deutschland gehört "The Anfield Wrap (https://www.youtube.com/@TheAnfieldWrap)", der mehrfach ausgezeichnete Fan-Podcast über den FC Liverpool, in dem Trainer Jürgen Klopp regelmäßig Fragen beantwortet.Sport Social macht Podcasts populär"Dank unserer Erfahrung in Produktion und Marketing sind wir zu einem geschätzten Partner wichtiger Fancaster, aber auch der Vereine der englischen Premier League geworden, darunter Manchester City, Celtic FC und Brighton & Hove Albion", sagt Ruth Fitzsimons. "Es gab noch nie eine spannendere Zeit, um einen Sportpodcast in Deutschland zu produzieren."Zahlen, die überzeugen- Das Sport Social Podcast Network hostet mehr als 350 Sportpodcasts.- Das Netzwerk verzeichnet monatlich zuletzt 10 Millionen Downloads; es wächst im Vergleich zum Vorjahr um 230 Prozent.- Für Deutschland werden bis Jahresende 1,4 Millionen Downloads von Sport-Social-Inhalten erwartet.- 43 Prozent der Befragten in Deutschland hören regelmäßig Podcasts, so der Branchenverband Bitkom.- 45 Prozent der Podcasthörer in Deutschland nutzen laut Branchenverband Bitkom regelmäßig Sportinhalte.