HELMA Eigenheimbau AG ein Abstieg in Raten. Ehemals hoffnungsvoller Auftritt, dann bereits in 2022 durch die "Pleite eines Zulieferers" angeschlagen, brach zusätzlich das Geschäft mehr oder weniger auf ein nicht dauerhaft überlebensfähiges Fundament zusammen. Restrukturierung nötigst! Verhandlungen mit Banken zur Re- Finanzierung wurden und werden geführt - seit Monaten kannte der Aktienkurs nur den Weg nach Süden. Und doch könnte das wirklich dicke Ende für die sowieso schon stark gebeutelten Aktionäre noch bevorstehen. Eher kryptisch, in einem Nebensatz in einer Unternehmensmeldung vom 31.10. ...

