Chicago (ots/PRNewswire) -Der führende ESG-Datenanbieter erweitert seine Lieferantendaten um FolgenabschätzungenSupplier.io, der führende SaaS-Anbieter für Lieferantenvielfalt und ESG-Daten, verkündet eine strategische Partnerschaft mit impak Analytics, einem Vorreiter im Bereich ESG und Impact Intelligence. Diese Kooperation bekräftigt Supplier.ios Hingabe an ESG-Innovation als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach umfassenden Lieferantendaten.Diese Partnerschaft verhilft den Unternehmen zu einer umfassenden Lieferantenbewertung mite 61 Bewertungsindikatoren in 8 Kategorien, insbesondere Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Diese Metriken entsprechen aktuellen Vorschriften, den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen und branchenüblichen Best Practices und werden mit bestehende Daten und Zertifizierungsinformationen von Supplier.io erweitert. Die Zusammenarbeit gewährleistet tiefere Einblicke in die Lieferketten und stärkt die Lieferantenbindung für konkrete Gesamtergebnisvorteile.Aylin Basom, CEO von Supplier.io, erklärt: "Unser Ziel ist es, wegweisende SaaS-Lösungen für transparente Beschaffung in globalen Lieferketten anzubieten. Im Fokus steht die Zusammenführung von Einkäufern und nachhaltigen Lieferanten sowie die Bereitstellung umfassender Informationen zu Lieferantenvielfalt und ESG-Kennzahlen. Mit impak Analytics erweitern wir unser Angebot um erstklassige Analysen, die eine präzise und transparente Bewertung globaler Lieferkettenrisiken ermöglichen."Paul Allard, CEO von impak Analytics, sagt: "Unsere Zusammenarbeit mit Supplier.io zeugt von unserer gemeinsamen Vision. Die Zusammenführung unserer Expertise ermöglicht einen einzigartigen Überblick über die ESG-Performance der Lieferanten und stärkt unser Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken."Supplier.io's robuste Plattform basiert auf der umfangreichsten Datenbank zertifizierter nachhaltiger Lieferanten. Sie verbessert die Transparenz der Lieferkette, ermöglicht präzise ESG-Berichterstattung und minimiert Risiken für Unternehmen. Die Plattform hilft zudem bei der Suche nach Sourcing-Alternativen und bietet detaillierte Einblicke in die Angebote der Lieferanten.Über Supplier.io (http://www.supplier.io/):Als führender Anbieter für Lieferantenvielfalt und ESG-Datenmanagement liefert Supplier.io wertvolle Erkenntnisse, die das Wachstum von Unternehmen fördern, indem sie sozioökonomische und ökologische Auswirkungen messen. Supplier.io unterstützt Unternehmen mit unübertroffener Datenintelligenz und modernster Technologie bei der Feinabstimmung ihrer ESG-Initiativen.Über impak Analytics (https://www.impakanalytics.com/):Montrealer KI-Fintech impak Analytics spezialisiert sich auf Impact-Bewertungen nach internationalen Standards wie IMP, GRI, SASB, Iris+, PRI, die 17 SDGs und regulatorischen Anforderungen. Es unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Integration standardisierter Umwelt- und Sozialdaten, um den Weg zur Nachhaltigkeit zu erleichtern.Kontaktrobin.placet@impakanalytics.comemily.proveaux@supplier.ioFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2264739/supplierio_impak_Analytics.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2014430/4378632/impak_analytics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/supplierio-schloss-eine-partnerschaft-mit-impak-analytics-um-die-sichtbarkeit-und-nachhaltigkeit-der-lieferkette-zu-verbessern-302005730.htmlPressekontakt:Robin Placet,+33 6 26 81 20 54Original-Content von: impak Analytics; supplier.io, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097341/100914184