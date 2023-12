Düsseldorf (ots) -Die zum Energiekonzern RWE gehörende Technology International GmbH setzt für die Reinigung an bundesweit 13 Standorten ab sofort auf die Cleaning-Sparte des Multiservice-Anbieters Klüh. Überzeugen konnte der Reinigungsspezialist mit einem passgenauen Konzept, einer angemessenen Bepreisung und den positiven Erfahrungen in der langjährigen Zusammenarbeit seit 2009."Wir freuen uns sehr über das Vertrauen seitens RWE und betrachten dieses auch als Wertschätzung unserer Kompetenz als innovativer Qualitätsanbieter mit einem hohen Anspruch an kundenindividuelle Reinigungskonzepte, die wir in Gesprächen und Besichtigungen vor Ort erarbeiten", sagt Klüh Cleaning-Geschäftsführer Daniel Carnol.Im Rahmen des Auftrags übernehmen rund 100 Reinigungskräfte von Klüh Cleaning umfangreiche Aufgabengebiete wie Unterhalts-, Glas-, Desinfektions- und Sonderreinigung. Zur Qualitätssicherung arbeitet das Team vor Ort mit dem von Klüh selbst entwickelten App-basierten Managementsystem DigiClean®, mit dessen Hilfe sich die Reinigungsergebnisse strukturiert erfassen, klassifizieren, speichern und weiterverarbeiten lassen. Das hat zur Folge, dass vermehrt dort gereinigt werden kann, wo es tatsächlich erforderlich ist (Cleaning-onDemand). Zudem können generierte Zeitersparnisse an anderer Stelle in Hygienemaßnahmen und Sonderleistungen investiert werden, ohne dass Mehrkosten entstehen.Der RWE-Konzern ist ein international führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Weltweit beschäftigt RWE rund 19.000 Menschen an zahlreichen Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.Über Klüh: Klüh Cleaning gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5665167