NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 139,60 Euro belassen. Die Hoffnungen auf eine Kurserholung im europäischen Medizintechniksektor 2023 nach dem furchtbaren Vorjahr hätten sich kaum erfüllt, schrieb Analyst David Adlington in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Für 2024 rechnet er mit einer nachlassenden Umsatzdynamik und sieht bei den Markterwartungen für die Margen kaum Luft nach oben. Für Gerresheimer spreche indes die attraktive Bewertung. Wenn das Management bei seinem Paradigmenwechsel für das Wachstum weitere Fortschritte verzeichne, bestehe langfristig ein erhebliches Aufwertungspotenzial./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 22:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

